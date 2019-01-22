МВФ снизил прогноз цены нефти на 2019-2020 годы

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Цены на нефть будут близкими к текущему уровню в ближайшие годы

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти на уровне немного ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на январский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Как говорится в документе, прогноз снижен по сравнению с обзором за октябрь 2018 года, когда ожидались цены 69 и 66 долларов в 2019 и 2020 годах соответственно.

В МВФ отмечают, что цены на нефть с августа характеризуются нестабильностью вследствие факторов, влияющих на предложение, в том числе политики США в отношении экспорта иранской нефти и, в последнее время, опасений снижения мирового спроса.

"На начало января цены на нефть составляли примерно 55 долларов за баррель, и рынки ожидали, что цены будут оставаться близкими к этому уровню в следующие 4-5 лет", - говорится в обзоре.

Напомним, в начале января 2018 года Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики. Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году. По сравнению октябрем 2018 года прогноз ухудшен на 0,2 и 0,1 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно. Несмотря на скромное понижение прогноза, в МВФ считают, что растут риски более значительных понижательных коррекций.