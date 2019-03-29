Цены на нефть показали рекордный квартальный рост за 10 лет

Фото: цены на нефть продолжили рост (statoil.com)

Цены на Brent находятся на уровне 68,80 доллара

Цена нефти марки Brent сегодня днем, 30 марта 2019 года, поднялись до отметки 68,80 доллара за баррель, показав рекордный квартальный рост за 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 14:25 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 68,80 доллара. Это на 2,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, на нефтяном рынке наблюдается самый большой с 2009 года квартальный рост. В частности, цены на Brent за I квартал 2019 года выросли на 27%, на американскую нефть WTI - более чем на 32%.

Как пишет Reuters, аналитики банка Barclays уверены, что цены на нефть сохранят рост во втором квартале и в среднем составят 73 доллара за баррель для нефти Brent и 65 долларов для WTI.

Как видно из динамики торгов, рынки проигнорировали призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения ее цены. Американский лидер недоволен дорогой нефтью, так как высокие цены на энергоносители тормозят рост ВВП.

Ранее также сообщалось, что администрация США предупредила иностранные компании в сфере торговли нефтью и нефтепереработки об угрозе санкций за сделки с Венесуэлой.