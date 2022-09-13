НБУ "напечатал" для бюджета еще 15 млрд гривен

Национальный банк Украины выкупил "военные облигации" правительства еще на 15 млрд гривен. Всего в сентябре НБУ "напечатал" 30 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году "потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое".

В июле заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

Таким образом, с начала войны сумма финансирования дефицита бюджета за счет эмиссии НБУ достигла 310 млрд гривен.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил о катастрофических последствиях инфляции в случае продолжения "печати" гривны для финансирования дефицита бюджета.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Отметим, расходы государственного бюджета на нужды безопасности и обороны в 2022 году уже увеличены ориентировочно на 807,5 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.