НБУ "надрукував" для бюджету ще 15 млрд гривень

Національний банк України викупив "військові облігації" уряду ще на 15 млрд гривень. Всього у вересні НБУ "надрукував" 30 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ в базовому сценарії очікує, що у 2023 році "потреба в емісії збережеться, але вона буде набагато нижчою, ніж цього року, приблизно вдвічі".

У липні заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

Таким чином, з початку війни сума фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії НБУ досягла 310 млрд гривень.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Зазначимо, витрати державного бюджету на потреби безпеки і оборони в 2022 році вже збільшені орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

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