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НБУ за месяц пополнил резервы более почти на 200 млн долларов

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 09:54
НБУ за месяц пополнил резервы более почти на 200 млн долларов Фото: НБУ в июле купил на межбанке 188 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение июля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 188,0 млн долларов. При этом НБУ не продавал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В июле центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Тем не менее, курс доллара к гривне снизился за июнь на 1,1% - с 27,1763 гривен за доллар на 30 июля до 26,8867 на 31 июля.

НБУ за месяц пополнил резервы более почти на 200 млн долларов

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 161,3 млн долларов, продал - 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 991,8 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы более почти на 200 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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