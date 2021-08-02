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НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 09:54
НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів Фото: НБУ в липні купив на міжбанку 188 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом липня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 188,0 млн доларів. При цьому НБУ не продавав валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У липні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився за червень на 1,1% - з 27,1763 гривень за долар на 30 липня до 26,8867 на 31 Липня.

НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 161,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 991,8 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив резерви більш майже на 200 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

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