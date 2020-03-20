ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ хочет ускорить получение помощи от МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     20.03.2020 - 12:38
НБУ хочет ускорить получение помощи от МВФ
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме стандартной программы НБУ также хотел бы получить экстренную помощь от МВФ

Национальный банк Украины хочет ускорить получение программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По его словам, размер этой программы был согласован еще в прошлом году.

"Украина практически выполнила свои обязательства. Мы ожидаем, что Верховная рада проголосует два закона, которые стояли как предварительное условие", - сообщил он.

Смолий напомнил, что МВФ есть две программы для поддержки пострадавших от коронавируса стран.

"Мы также рассчитываем на часть того финансирования", - добавил он.

НБУ также рассчитывает на помощь Всемирного банка, Европейской комиссии, других доноров, сообщил Смолий.

По его словам, часть этого финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, другая часть - на пополнение золотовалютных резервов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.

НБУ ввел систему антикризисных мер на период карантина НБУ продал банкам первую партию наличных евро
Новости Украины Национальный банк Украиныпрограмма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь