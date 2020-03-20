НБУ хочет ускорить получение помощи от МВФ

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме стандартной программы НБУ также хотел бы получить экстренную помощь от МВФ

Национальный банк Украины хочет ускорить получение программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По его словам, размер этой программы был согласован еще в прошлом году.

"Украина практически выполнила свои обязательства. Мы ожидаем, что Верховная рада проголосует два закона, которые стояли как предварительное условие", - сообщил он.

Смолий напомнил, что МВФ есть две программы для поддержки пострадавших от коронавируса стран.

"Мы также рассчитываем на часть того финансирования", - добавил он.

НБУ также рассчитывает на помощь Всемирного банка, Европейской комиссии, других доноров, сообщил Смолий.

По его словам, часть этого финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, другая часть - на пополнение золотовалютных резервов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.