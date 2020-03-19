Украина договаривается о двух программах с МВФ

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов Украина рассчитывает на экстренную поддержку МВФ

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки. Об этом сказал главы Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

"Также МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Как сообщало РБК-Украина, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.