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НБУ хоче прискорити отримання допомоги від МВФ

Новини » Фінансова криза 2020     20.03.2020 - 12:38
НБУ хоче прискорити отримання допомоги від МВФ
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім стандартної програми НБУ також хотів би отримати екстрену допомогу від МВФ

Національний банк України хоче прискорити отримання програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій на брифінгу.

За його словами, розмір цієї програми були узгоджений ще в минулому році.

"Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми очікуємо, що Верховна рада проголосує два закони, які стояли як попередня умова", - повідомив він.

Смолій нагадав, що МВФ є дві програми для підтримки постраждалих від коронавірусу країн.

"Ми також розраховуємо на частину того фінансування", - додав він.

НБУ також розраховує на допомогу в Світового банку, Європейської комісії, інших донорів, повідомив Смолій.

За його словами, частина цього фінансування піде на фінансування дефіциту держбюджету, інша частина - на поповнення золотовалютних резевов.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.

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