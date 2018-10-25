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НБУ готов повышать учетную ставку в случае ускорения инфляции

Новости » Финансы    25.10.2018 - 14:59
Фото: НБУ (bank.gov.ua)
Фото: НБУ (bank.gov.ua)

Нацбанк сохранил ставку на уровне 18%, но готов повышать

Национальный банк Украины (НБУ) готов повышать учетную ставку в случае усиления инфляционного давления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в заявлении, Национальный банк продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в частности за потребительским спросом, инфляционными ожиданиями и прогрессом в сотрудничестве с международными официальными кредиторами.

"В случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления, Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении.

Отметим, что Правление НБУ по итогам заседания 6 сентября приняло решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18%. Все десять членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины готовы повышать учетную ставку в случае усиления инфляционных рисков.

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