НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Нацбанк уже повышал учетную ставку в начале сентябре и пока считает ее уровень достаточным

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении.

"Умеренное снижение инфляции по сравнению с предыдущими месяцами произошло благодаря замедлению роста цен на продукты питания. Этому способствовало расширение предложения отечественных и импортных продовольственных товаров, а также снижение мировых цен на продовольствие", - отмечается в сообщении.

В то же время фундаментальный инфляционное давление остается существенным. Об этом свидетельствует все еще высокое значение базовой инфляции (8,7% в годовом измерении в сентябре), которое превышает июльский прогноз Национального банка, отметили в НБУ.

Отметим, что Правление НБУ по итогам заседания 6 сентября приняло решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18%. Все десять членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины готовы повышать учетную ставку в случае усиления инфляционных рисков.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда о новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, которая заканчивается в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.