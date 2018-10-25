ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

НБУ готовий підвищувати облікову ставку в разі прискорення інфляції

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 14:59
Фото: НБУ (bank.gov.ua)
Фото: НБУ (bank.gov.ua)

Нацбанк зберіг ставку на рівні 18%, але готовий підвищувати

Національний банк України (НБУ) готовий підвищувати облікову ставку в випадку посилення інфляційного тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в заяві, Національний банк продовжить уважно стежити за факторами фундаментального інфляційного тиску, зокрема за споживчим попитом, інфляційними очікуваннями та прогресом у співпраці з міжнародними офіційними кредиторами.

"У випадку збереження інтенсивності інфляційного тиску або його посилення, Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі.

Відзначимо, що Правління НБУ за підсумками засідання 6 вересня прийняло рішення підвищити облікову ставку з 17,5% до 18%. Усі десять членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України готові підвищувати облікову ставку у разі посилення інфляційних ризиків.

В НБУ прогнозують подальше підвищення тарифів на газ для населення НБУ очікує перший транш від МВФ у цьому році
Новини України інфляціяНаціональний банк Україниставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся