НБУ готовий підвищувати облікову ставку в разі прискорення інфляції

Фото: НБУ (bank.gov.ua)

Нацбанк зберіг ставку на рівні 18%, але готовий підвищувати

Національний банк України (НБУ) готовий підвищувати облікову ставку в випадку посилення інфляційного тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в заяві, Національний банк продовжить уважно стежити за факторами фундаментального інфляційного тиску, зокрема за споживчим попитом, інфляційними очікуваннями та прогресом у співпраці з міжнародними офіційними кредиторами.

"У випадку збереження інтенсивності інфляційного тиску або його посилення, Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 26 жовтня 2018 року. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі.

Відзначимо, що Правління НБУ за підсумками засідання 6 вересня прийняло рішення підвищити облікову ставку з 17,5% до 18%. Усі десять членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України готові підвищувати облікову ставку у разі посилення інфляційних ризиків.