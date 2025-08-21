НБУ до Дня Незалежності випустить нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Новий елемент дизайну

На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Всі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як і у банкнот зразка 2018 року. Зображення та опис банкнот опубліковані на офіційному сайті НБУ.

Умови обігу

З 21 серпня Нацбанк підкріплюватиме оновленими банкнотами банки та СІТ-компанії. Вони видаватимуть їх клієнтам, а також використовуватимуть для заміни зношених і пошкоджених купюр.

У НБУ підкреслили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Всі банкноти цього номіналу залишаються законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України.

Банкноти з гаслом

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із патріотичним гаслом.

з 8 серпня 2024 року в обіг увійшли купюри номіналом 500 та 1000 гривень;

з 23 серпня 2024 року - банкноти номіналом 50 гривень;

з 21 серпня 2025 року - банкноти номіналом 20 гривень.

Надалі планується випуск оновлених банкнот номіналом 100 та 200 гривень у межах планового випуску.