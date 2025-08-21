UA

НБУ до Дня Незалежності випустить нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Фото: нові банкноти (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України до Дня Незалежності вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Вони з'являться 21 серпня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Новий елемент дизайну

На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Всі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як і у банкнот зразка 2018 року. Зображення та опис банкнот опубліковані на офіційному сайті НБУ.

Умови обігу

З 21 серпня Нацбанк підкріплюватиме оновленими банкнотами банки та СІТ-компанії. Вони видаватимуть їх клієнтам, а також використовуватимуть для заміни зношених і пошкоджених купюр.

У НБУ підкреслили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Всі банкноти цього номіналу залишаються законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України.

Банкноти з гаслом

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із патріотичним гаслом.

  • з 8 серпня 2024 року в обіг увійшли купюри номіналом 500 та 1000 гривень;
  • з 23 серпня 2024 року - банкноти номіналом 50 гривень;
  • з 21 серпня 2025 року - банкноти номіналом 20 гривень.

Надалі планується випуск оновлених банкнот номіналом 100 та 200 гривень у межах планового випуску.

 

Патріотичне гасло

Гасло "Слава Україні! Героям слава!" є одним із найвідоміших національних і патріотичних символів України.

Вираз "Слава Україні!" з'явився ще на початку ХХ століття. Його вживали українські студенти, діячі культури та політичні організації. У 1920-х роках це гасло активно використовувала молодь, зокрема організації націоналістичного спрямування.

В Організації українських націоналістів (ОУН) утвердилася повна форма вітання: "Слава Україні!" - "Героям слава!". Воно стало аналогом військового чи державного привітання.

В Українській повстанській армії (УПА) це гасло мало символічне значення боротьби за незалежність. Радянська влада переслідувала тих, хто його вживав, адже воно асоціювалося з рухом опору.

Після здобуття незалежності України у 1991 році гасло почало знову активно поширюватися в суспільстві.

Під час Революції гідності (2013-2014) гасло стало головним символом протестів, об’єднуючи людей навколо ідеї свободи та незалежності. Після початку російсько-української війни у 2014 році воно набуло ще більшого значення.

У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, яким гасло "Слава Україні! - Героям слава!" затверджено офіційним військовим вітанням у Збройних силах України та Нацгвардії.

