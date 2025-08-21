НБУ до Дня Незалежності випустить нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Національний банк України до Дня Незалежності вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Вони з'являться 21 серпня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
На зворотному боці банкнот у правій верхній частині розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
Всі інші елементи дизайну та захисту залишилися такими самими, як і у банкнот зразка 2018 року. Зображення та опис банкнот опубліковані на офіційному сайті НБУ.
З 21 серпня Нацбанк підкріплюватиме оновленими банкнотами банки та СІТ-компанії. Вони видаватимуть їх клієнтам, а також використовуватимуть для заміни зношених і пошкоджених купюр.
У НБУ підкреслили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Всі банкноти цього номіналу залишаються законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України.
У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот із патріотичним гаслом.
Надалі планується випуск оновлених банкнот номіналом 100 та 200 гривень у межах планового випуску.
Гасло "Слава Україні! Героям слава!" є одним із найвідоміших національних і патріотичних символів України.
Вираз "Слава Україні!" з'явився ще на початку ХХ століття. Його вживали українські студенти, діячі культури та політичні організації. У 1920-х роках це гасло активно використовувала молодь, зокрема організації націоналістичного спрямування.
В Організації українських націоналістів (ОУН) утвердилася повна форма вітання: "Слава Україні!" - "Героям слава!". Воно стало аналогом військового чи державного привітання.
В Українській повстанській армії (УПА) це гасло мало символічне значення боротьби за незалежність. Радянська влада переслідувала тих, хто його вживав, адже воно асоціювалося з рухом опору.
Після здобуття незалежності України у 1991 році гасло почало знову активно поширюватися в суспільстві.
Під час Революції гідності (2013-2014) гасло стало головним символом протестів, об’єднуючи людей навколо ідеї свободи та незалежності. Після початку російсько-української війни у 2014 році воно набуло ще більшого значення.
У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, яким гасло "Слава Україні! - Героям слава!" затверджено офіційним військовим вітанням у Збройних силах України та Нацгвардії.