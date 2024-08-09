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НБУ випустив нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

П'ятниця 09 серпня 2024 14:50
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НБУ випустив нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" Фото: НБУ випустив нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" (bank.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

До 33-ї річниці Незалежності України Національний банк випустив оновлені банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайни гаслом "Слава Україні! Героям слава!".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив на важливості цього кроку, підкресливши, що гроші є не лише платіжним засобом, а й символом державності, який відображає незламність українського народу та сучасний етап у формуванні нації.

Планове введення модифікованих банкнот розпочнеться 8 серпня 2024 року з номіналів 500 та 1000 гривень, а з 23 серпня 2024 року - з номіналом 50 гривень. У наступні роки будуть випущені банкноти номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Нові банкноти поступово замінюватимуть зношені зразки 2014-2019 років, але старі банкноти залишатимуться в обігу та прийматимуться без обмежень. Спеціально обмінювати старі банкноти громадянам не потрібно.

Фото: НБУ випустив нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" (bank.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня НБУ розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років.

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