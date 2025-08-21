НБУ ко Дню Независимости выпустит новые банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"

Национальный банк Украины ко Дню Независимости вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Они появятся 21 августа 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
На оборотной стороне банкнот в правой верхней части размещен патриотический лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
Все остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и у банкнот образца 2018 года. Изображение и описание банкнот опубликованы на официальном сайте НБУ.
С 21 августа Нацбанк будет подкреплять обновленными банкнотами банки и СИТ-компании. Они будут выдавать их клиентам, а также использовать для замены изношенных и поврежденных купюр.
В НБУ подчеркнули, что гражданам не нужно специально обменивать 20 гривен предыдущего образца на модифицированные. Все банкноты этого номинала остаются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины.
В августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины, Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот с патриотическим лозунгом.
В дальнейшем планируется выпуск обновленных банкнот номиналом 100 и 200 гривен в пределах планового выпуска.
Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" является одним из самых известных национальных и патриотических символов Украины.
Выражение "Слава Украине!" появилось еще в начале ХХ века. Его употребляли украинские студенты, деятели культуры и политические организации. В 1920-х годах этот лозунг активно использовала молодежь, в частности организации националистического направления.
В Организации украинских националистов (ОУН) утвердилась полная форма приветствия: "Слава Украине!" - "Героям слава!". Оно стало аналогом военного или государственного приветствия.
В Украинской повстанческой армии (УПА) этот лозунг имел символическое значение борьбы за независимость. Советская власть преследовала тех, кто его употреблял, ведь он ассоциировался с движением сопротивления.
После обретения независимости Украины в 1991 году лозунг начал снова активно распространяться в обществе.
Во время Революции достоинства (2013-2014) лозунг стал главным символом протестов, объединяя людей вокруг идеи свободы и независимости. После начала российско-украинской войны в 2014 году он приобрел еще большее значение.
В 2018 году Верховная Рада приняла закон, которым лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" утвержден официальным военным приветствием в Вооруженных силах Украины и Нацгвардии.