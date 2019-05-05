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НБУ дал прогноз по зарплатам и безработице в Украине

Новости » Экономика    05.05.2019 - 18:00
НБУ дал прогноз по зарплатам и безработице в Украине
Фото: кошелек (Виталий Носач, РБК-Украина)

Темпы роста зарплат существенно замедлятся

Темпы роста номинальных заработных плат в Украине в ближайшие три года упадут ниже 10%. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

Как отмечается в обзоре, рост зарплат в реальном выражении (с учетом инфляции) замедлится до 4%, что будет соответствовать росту производительности в экономике и не будет создавать дополнительного инфляционного давления.

"Замедление миграционных процессов (в т.ч. за счет постепенного насыщения рынка труда Польши на фоне охлаждения экономики ЕС) и выравнивание диспропорций на рынке труда постепенно будут снижать давление на повышение заработных плат", - отмечается в обзоре.

Уровень безработицы на всем прогнозном периоде (до конца 2021 года) ожидается на уровне 8,7% (по методологии МОТ), что близко к оценкам естественного уровня. Достаточно высокий уровень естественной безработицы определяется структурными факторами, такими, как несоответствие работников квалификационным требованиям работодателей, а также миграционными процессами, отмечают в НБУ.

НБУ дал прогноз по зарплатам и безработице в Украине

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

Как сообщало РБК-Украина, четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве.

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