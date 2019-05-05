НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні

Фото: гаманець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи зростання зарплат суттєво уповільняться

Темпи зростання номінальних заробітних плат в Україні в найближчі три роки впадуть нижче 10%. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України за квітень.

Як зазначається в огляді, зростання зарплат в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) сповільниться до близько 4%, що відповідатиме зростанню продуктивності в економіці та не створюватиме додаткового інфляційного тиску.

"Уповільнення міграційних процесів (у т.ч. за рахунок поступового насичення ринку праці Польщі на тлі охолодження економіки ЄС) та вирівнювання диспропорцій на ринку праці поступово знижуватимуть тиск на підвищення заробітних плат", - наголошується в огляді.

Рівень безробіття на всьому прогнозному періоді (до кінця 2021 року) очікується на рівні 8,7% (за методологією МОП), що близько до оцінок природного рівня. Досить високий рівень природного безробіття визначається структурними чинниками, такими, як невідповідність працівників кваліфікаційним вимогам роботодавців, а також міграційними процесами, зазначають в НБУ.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2019 року склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, чверть усіх зарплат в Україні отримують у Києві.