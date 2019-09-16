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НБУ показал фальшивые банкноты 500 гривен

Новости » Экономика    16.09.2019 - 10:27
НБУ показал фальшивые банкноты 500 гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Центробанк назвал главную опасность поддельных банкнот

Национальный банк Украины дал разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 грн от настоящих. Об этом говорится в видео, обнародованном на канале НБУ в Youtube.

Как отметил Виталий Ковтонюк, главный специалист департамента денежного обращения НБУ, поддельные банкноты поступают в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.

По данным НБУ, поддельные банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", - сказал Ковтонюк.

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ сообщил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под укглом.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 рок года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Речь идет об изъятии около 60 банкнот, которіе сбывались в кассах автозаправочных станций в различных регионах страны (г. Киев и Киевская, Закарпатская, Волынская, Черкасская, Житомирская области).

Напомним, в Украине среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладают доллары - они составляли 77,6% от общего количества фальшивых банкнот в 2017 году.

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