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НБУ анонсував введення в обіг монети номіналом 10 гривень

Новини » Економіка     26.11.2019 - 11:17
НБУ анонсував введення в обіг монети номіналом 10 гривень
Фото: монета 10 гривень (прес-служба НБУ)

Монета поступово замінить банкноту цього номіналу

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 10 гривень в середині 2020 року. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зайвенко, точна дата вода в обіг буде повідомлена пізніше.

За даними НБУ, заміна банкнот номіналами 5 і 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дозволить заощадити близько 1 млрд гривень. Тривалість життя монет значно вища тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети звертаються близько 20-25 років.А банкноти номіналами 5 і 10 гривень можуть звертатися незначний проміжок часу - в середньому один - два роки.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень з 20 грудня 2019 року.

Відзначимо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

У липні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. З цього ряду шість будуть банкноти, шість - монети.

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