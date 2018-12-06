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НБУ на 7 декабря установил курс евро на уровне 31,64 грн/евро

Новости » Финансы    06.12.2018 - 17:48
НБУ на 7 декабря установил курс евро на уровне 31,64 грн/евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 12 копеек до 31,64 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 декабря установлен на таком уровне:

3164,6099 гривны за 100 евро (-11,7461 грн).

При этом курс евро на 6 декабря составляет 3176,356 гривны за 100 евро.

НБУ на 7 декабря установил курс евро на уровне 31,64 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 декабря 2018 года, наличный курс в продаже снизился на 8 копеек до 31,95 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,80 (31,10 - 31,85 - 5 декабря), продажи 31,69 - 32,50 (31,80 - 32,40 - 5 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,43 (31,54 - 5 декабря), продажи - 31,95 (32,03 - 5 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 11 копеек до 31,79 грн/евро. Курс покупки составляет 31,78 грн/евро.

Курс доллара на межбанке снизился до 27,89 грн/доллар НБУ на 7 декабря установил курс гривны на уровне 27,87 грн/доллар
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