Курс доллара на межбанке снизился до 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар на межбанке подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 декабря 2018 года снизился на 9 копеек до 27,89 грн/доллар, курс в покупке до 27,87 грн/доллар. Курс евро вырос на 11 копеек до 31,79 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,87-27,89 грн/доллар, евро 31,7802 - 31,7919 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8750 27,8950

EUR/UAH 31,7802 31,7919

RUB/UAH 0,4164 0,4170

Напомним, 5 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,96 - 27,98 грн/доллар, евро 31,6759 - 31,6873 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,87 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 2787,9569 гривен за 100 долларов (-9,6087 гривен).

Справочное значение курса доллара на 6 декабря составило 27,88 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8815 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 5 декабря (27,9770 гривен за доллар).