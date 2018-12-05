НБУ на 6 декабря установил курс евро на уровне 31,76 грн/евро

Фото: коллаж (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 32 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 32 копейки до 31,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 декабря установлен на таком уровне:

3176,356 гривны за 100 евро (-32,5309 грн).

При этом курс евро на 5 декабря составляет 3208,8869 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 декабря 2018 года, наличный курс в продаже упал на 24 копейки до 32,03 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,10 - 31,85 (31,30 - 31,97 - 4 декабря), продажи 31,80 - 32,40 (32,00 - 32,70 - 4 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,54 (31,75 - 4 декабря), продажи - 32,03 (32,27 - 4 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 29 копеек до 31,68 грн/евро. Курс покупки составляет 31,67 грн/евро.