НБУ на 7 грудня встановив курс євро на рівні 31,64 грн/євро

Фото: колаж (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 31,64 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 грудня, встановлений на такому рівні:

3164,6099 гривні за 100 євро (-11,7461 грн).

При цьому курс євро на 6 грудня становить 3176,356 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу знизився на 8 копійок до 31,95 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,80 (31,10 - 31,85 - 5 грудня), продажу 31,69 - 32,50 (31,80 - 32,40 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,43 (31,54 - 5 грудня), продажу - 31,95 (32,03 - 5 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 11 копійок до 31,79 грн/євро. Курс покупки становить 31,78 грн/євро.