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НБУ на 28 ноября установил курс гривны на уровне 28,10 грн/доллар

Новости » Финансы    27.11.2018 - 16:05
НБУ на 28 ноября установил курс гривны на уровне 28,10 грн/доллар
Фото: Нацбанк (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,10 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2810,5334 гривен за 100 долларов (+20,6887 гривен).

При этом курс доллара на 27 ноября составляет 2789,8447 гривен за 100 долларов.

НБУ на 28 ноября установил курс гривны на уровне 28,10 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 27 ноября составило 28,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0973 гривен за доллар, что на 20 копеек выше, чем установленный 26 ноября (27,8942 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 22 копейки до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,81 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 28,31 гривен за доллар, в покупке вырос на 28 копеек до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 88 копеек до 32,94 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,12 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара на 20 копеек до 28,09 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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