НБУ на 28 ноября установил курс гривны на уровне 28,10 грн/доллар

Фото: Нацбанк (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,10 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2810,5334 гривен за 100 долларов (+20,6887 гривен).

При этом курс доллара на 27 ноября составляет 2789,8447 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 27 ноября составило 28,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0973 гривен за доллар, что на 20 копеек выше, чем установленный 26 ноября (27,8942 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 22 копейки до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,81 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 28,31 гривен за доллар, в покупке вырос на 28 копеек до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 88 копеек до 32,94 гривен за евро.