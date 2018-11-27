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Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек

Новости » Финансы    27.11.2018 - 10:41
Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек
Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар дорожает на межбанке после введения военного положения

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 22 копейки до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 31,7556 - 31,8122 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4219 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0800    28,1300

EUR/UAH     31,7556    31,8122

RUB/UAH     0,4209       0,4219

Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек

Напомним, 26 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,6521 - 31,6834 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).

Банки подняли курс доллара на 50 копеек в ожидании военного положения НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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