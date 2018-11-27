Наличный курс доллара вырос на 20 копеек, евро - почти на гривну

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Наличная валюта дорожает после введения военного положения

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 28,31 гривен за доллар, в покупке вырос на 28 копеек до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 88 копеек до 32,94 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,25 (27,00 - 28,07 - 26 ноября), продажи 28,40 - 29,60 (продажи 27,90 - 28,50 - 26 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,10 (27,82 - 26 ноября), продажи - 28,31 (28,13 - 26 ноября) грн за доллар.

Стоит отметить, сегодня утром обменные пункты несколько снизили курс по сравнению с вечером 26 ноября, когда перед голосованием в Верховной раде за военное положение средний курс продажи подскочил до 28,43 грн/доллар.

Курс покупки евро составляет 31,30 - 32,50 (30,58 - 31,90 - 26 ноября), продажи 32,29 - 34,00 (31,70 - 32,30 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,76 (31,47 - 26 ноября), продажи - 32,94 (32,06 - 26 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,30 (2,60 - 4,19 - 26 ноября), продажи - 4,14 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 26 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85 (3,84 - 26 ноября), продажи 4,33 (4,27 - 26 ноября) грн за 10 рублей.