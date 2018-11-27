НБУ на 28 листопада встановив курс гривні на рівні 28,10 грн/долар

Фото: Нацбанк (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,10 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2810,5334 гривень за 100 доларів (+20,6887 гривень).

При цьому курс долара на 27 листопада становить 2789,8447 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 27 листопада склало 28,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0973 гривень за долар, що на 20 копійок вище, ніж встановлений 26 листопада (27,8942 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 27 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 22 копійки до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,81 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 28,31 гривень за долар, купівлі зріс на 28 копійок до 28,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 88 копійок до 32,94 гривень за євро.