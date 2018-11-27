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НБУ на 28 листопада встановив курс гривні на рівні 28,10 грн/долар

Новини » Фінанси    27.11.2018 - 16:05
НБУ на 28 листопада встановив курс гривні на рівні 28,10 грн/долар
Фото: Нацбанк (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,10 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2810,5334 гривень за 100 доларів (+20,6887 гривень).

При цьому курс долара на 27 листопада становить 2789,8447 гривень за 100 доларів.

НБУ на 28 листопада встановив курс гривні на рівні 28,10 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 27 листопада склало 28,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0973 гривень за долар, що на 20 копійок вище, ніж встановлений 26 листопада (27,8942 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 27 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 22 копійки до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,81 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 28,31 гривень за долар, купівлі зріс на 28 копійок до 28,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 88 копійок до 32,94 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,12 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара на 20 копійок до 28,09 грн/долар
Теми: Курс долара
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