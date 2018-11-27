НБУ повысил справочный курс доллара на 20 копеек до 28,09 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара растет после введения военного положения

Справочное значение курса доллара на 27 ноября составило 28,09 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0973 гривен за доллар, что на 20 копеек выше, чем установленный 26 ноября (27,8942 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 27 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 22 копейки до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,81 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 28,31 гривен за доллар, в покупке вырос на 28 копеек до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 88 копеек до 32,94 гривен за евро.