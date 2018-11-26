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НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар

Новости » Финансы    26.11.2018 - 16:00
НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).

При этом курс доллара на 26 ноября составляет 2779,5828 гривен за 100 долларов.

НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8942 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 23 ноября (27,8033 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 27,87 грн/доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,69 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек до 28,13 гривен за доллар, в покупке снизился на 8 копеек 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,06 гривен за евро.

НБУ повысил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар Наличный курс доллара вырос на 15 копеек
Темы: Курс доллара
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