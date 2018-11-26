НБУ на 27 ноября установил курс гривны на уровне 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2789,8447 гривен за 100 долларов (+10,2619 гривен).

При этом курс доллара на 26 ноября составляет 2779,5828 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8942 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 23 ноября (27,8033 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 27,87 грн/доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,69 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек до 28,13 гривен за доллар, в покупке снизился на 8 копеек 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,06 гривен за евро.