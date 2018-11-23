НБУ на 26 ноября установил курс гривны на уровне 27,79 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).

При этом курс доллара на 22 ноября составляет 2774,5837 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 23 ноября составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8033 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 22 ноября (27,7419 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 23 ноября 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 4 копейки - 27,82 грн/доллар, курс в покупке до 27,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.