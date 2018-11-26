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НБУ на 27 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 16:00
НБУ на 27 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2789,8447 гривень за 100 доларів (+10,2619 гривень).

При цьому курс долара на 26 листопада становить 2779,5828 гривень за 100 доларів.

НБУ на 27 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8942 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 23 листопада (27,8033 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 27,87 грн/долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 31,69 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 32,06 гривень за євро.

НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар Готівковий курс долара зріс на 15 копійок
Теми: Курс долара
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