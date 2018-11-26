НБУ повысил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар

Фото: НБУ (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 9 копеек

Справочное значение курса доллара на 26 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8942 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 23 ноября (27,8033 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 27,87 грн/доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,69 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек до 28,13 гривен за доллар, в покупке снизился на 8 копеек 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,06 гривен за евро.