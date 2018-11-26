Курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 26 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копеек до 27,87 грн/доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8200 - 27,8700 грн/доллар, евро 31,6396 - 31,6937 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8700

EUR/UAH 31,6396 31,6937

RUB/UAH 0,4185 0,4197

Напомним, 23 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,4738 - 31,4964 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).