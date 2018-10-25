ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

НБУ на 26 октября установил курс гривны на уровне 28,33 грн/доллар

Новости » Финансы    25.10.2018 - 15:55
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне:

2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).

При этом курс доллара на 25 октября составляет 2821,3097 гривен за 100 долларов.

НБУ на 26 октября установил курс гривны на уровне 28,33 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 25 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3335 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 24 октября (28,2094 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 25 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеейк - до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,32 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек до 28,34 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 8 копеек до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,54 гривен за евро.

НБУ придерживается рекомендаций об ограничении ценных бумаг правительства на своем балансе НБУ готов повышать учетную ставку в случае ускорения инфляции
Новости Украины Национальный банк Украиныкурсы валютКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь