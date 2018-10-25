НБУ на 26 октября установил курс гривны на уровне 28,33 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне:

2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).

При этом курс доллара на 25 октября составляет 2821,3097 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 25 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3335 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 24 октября (28,2094 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 25 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеейк - до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,32 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек до 28,34 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 8 копеек до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,54 гривен за евро.