НБУ на 26 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,33 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара виріс на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні:

2833,5582 гривень за 100 доларів (+12,2485).

При цьому курс долара на 25 жовтня становить 2821,3097 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 25 жовтня склало 28,33 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3335 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 24 жовтня (28,2094 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 28,34 грн/долар, курс купівлі зріс на 7 копеейк - до 28,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,32 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок до 28,34 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 8 копійок до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,54 гривень за євро.