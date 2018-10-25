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Курс доллара на межбанке вырос до 28,34 грн/доллар

Новости » Финансы    25.10.2018 - 10:40
Фото: коллаж (Pixabey)
Фото: коллаж (Pixabey)

Национальная валюта продолжает дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 25 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеейк - до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,32 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3250 - 28,3450 грн/доллар, евро 32,3046 - 32,3274 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4314 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,3250    28,3450

EUR/UAH     32,3046    32,3274

RUB/UAH     0,4309       0,4314

Курс доллара на межбанке вырос до 28,34 грн/доллар

Напомним, 24 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,1880 - 32,2307 грн/евро, российский рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,21 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2821,3097 гривен за 100 долларов (+6,3695).

Курс доллара на межбанке вырос до 28,29 грн/доллар Аналитики прогнозируют рост курса доллара в течение недели до 28,5 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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