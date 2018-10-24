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НБУ на 25 октября установил курс гривны на уровне 28,21 грн/доллар

Новости » Финансы    24.10.2018 - 16:02
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,21 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне:

2821,3097 гривен за 100 долларов (+6,3695).

При этом курс доллара на 24 октября составляет 2814,9402 гривен за 100 долларов.

НБУ на 25 октября установил курс гривны на уровне 28,21 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 24 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2094 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 23 октября (28,1487 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 24 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился до 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 6 копеек до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,50 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,24 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 28,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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