НБУ на 25 октября установил курс гривны на уровне 28,21 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,21 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне:

2821,3097 гривен за 100 долларов (+6,3695).

При этом курс доллара на 24 октября составляет 2814,9402 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 24 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2094 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 23 октября (28,1487 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 24 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился до 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 6 копеек до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,50 гривен за евро.