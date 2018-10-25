НБУ повысил справочный курс доллара до 28,33 грн/доллар

Фото: Национальный банк Украины (bank.gov.ua)

Курс доллара вырос на 13 копеек

Справочное значение курса доллара на 25 октября составило 28,33 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3335 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 24 октября (28,2094 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 25 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке вырос на 7 копеейк - до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,32 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек до 28,34 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 8 копеек до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,54 гривен за евро.