Наличный курс доллара вырос еще на 10 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек до 28,34 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 8 копеек до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,54 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,45 - 28,25 (27,35 - 28,17 - 24 октября), продажи 28,15 - 28,50 (28,15 - 28,90 24 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,14 (28,06 - 24 октября), продажи - 28,34 (28,22 - 24 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,45 (30,50 - 32,40 - 24 октября), продажи 32,39 - 33,17 (32,25 - 33,21 - 24 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,01 (32,06 - 24 октября), продажи - 32,54 (32,50 - 24 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,27 (2,70 - 4,26 - 24 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 24 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,95 (3,93 - 24 октября), продажи 4,33 (4,34 - 24 октября) грн за 10 рублей.