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НБУ на 21 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Новости » Финансы    20.11.2018 - 15:58
НБУ на 21 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара стабилен

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776,3875 гривен за 100 долларов (-0,0954 гривен).

При этом курс доллара на 20 ноября составляет 2776,4829 гривен за 100 долларов.

НБУ на 21 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 20 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).

На открытии межбанковского валютного рынка 20 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,77 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 27,76 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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