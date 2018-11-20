НБУ на 21 листопада встановив курс гривні на рівні 27,76 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара стабільний

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2776,3875 гривень за 100 доларів (-0,0954 гривень).

При цьому курс долара на 20 листопада становить 2776,4829 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 20 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 20 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 31,86 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем залишився на рівні 27,97 гривень за долар, купівлі залишився на рівні 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,04 гривень за євро.