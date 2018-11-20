НБУ повысил справочный курс доллара до 27,76 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара стабилен

Справочное значение курса доллара на 20 ноября составило 27,76 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7673 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 19 ноября (27,7705 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 20 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро.