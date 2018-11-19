НБУ на 20 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен).

При этом курс доллара на 19 ноября составляет 2775,497 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 19 ноября составило 27,77 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7705 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 ноября (27,7447 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 19 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,71 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 31,96 гривен за евро.