Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 20 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,8438 - 31,8699 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4241 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,8438 31,8699

RUB/UAH 0,4231 0,4241

Напомним, 19 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6896 - 31,7211 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен).