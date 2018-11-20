ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар

Новости » Финансы    20.11.2018 - 11:02
Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 20 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,8438 - 31,8699 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4241 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,8000

EUR/UAH     31,8438    31,8699

RUB/UAH     0,4231       0,4241

Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар

Напомним, 19 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6896 - 31,7211 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2776,4829 гривен за 100 долларов (+0,9859 гривен). 

Курс доллара на межбанке снизился до 27,75 грн/доллар НБУ на 20 ноября установил курс гривны на уровне 27,76 грн/доллар
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурсы валютМежбанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь