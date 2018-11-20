Наличный курс евро вырос на 10 копеек

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стабилен, евро растет на рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем остался на уровне 27,97 гривен за доллар, в покупке остался на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,04 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,91 (27, 00 - 27,95 - 16 ноября), продажи 27,83 - 28,19 (27,84 - 28,15 - 16 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,74 (27,74 - 16 ноября), продажи - 28,97 (28,97 - 16 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,84 - 31,80 (30,70 - 31,77 - 16 ноября), продажи 31,75 - 32,35 (31,70 - 32,50 - 16 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,59 (31,45 - 16 ноября), продажи - 32,04 (31,96 - 16 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,18 - 16 ноября), продажи - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 16 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85 (3,83 - 16 ноября), продажи 4,27 (4,24 - 16 ноября) грн за 10 рублей.