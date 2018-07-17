НБУ на 18 июля ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар

Евро подешевел до 30,70 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 июля, укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2622,1563 гривны за 100 долларов (+1,4725);

3069,7584 гривны за 100 евро (-1,683);

4,1998 гривны за 10 рублей (-0,0098).

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2018 года повысился на 7 копеек - до 26,26 грн/долл, курс покупки вырос на 7 копеек - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже фактически не изменился и несколько уменьшился до 30,68 грн/евро.

Отметим, что в обменных пунктах Украины сегодня, 17 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже снизился на 3 копейки - до 26,28 гривен, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки - до 26,11 гривен за доллар. По сравнению с данными на 16 июля курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 30,92 гривен за евро.

Добавим, что Национальный банк Украины пока не рассматривает вопрос введения в обращение банкнот высших номиналов.