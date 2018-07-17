НБУ на 18 липня послабив курс гривні до 26,22 грн/долар

Євро подешевшав до 30,70 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем, 17 липня, зміцнив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2622,1563 гривні за 100 доларів (+1,4725);

3069,7584 гривні за 100 євро (-1,683);

4,1998 гривні за 10 рублів (-0,0098).

Нагадаємо, курс долара на міжбанку у продажу 16 липня 2018 року підвищився на 7 копійок - до 26,26 грн/дол, курс купівлі зріс на 7 копійок - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу фактично не змінився і дещо зменшився до 30,68 грн/євро.

Зазначимо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 17 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу знизився на 3 копійки - до 26,28 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки - до 26,11 гривень за долар. Порівняно з даними 16 липня курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,92 гривень за євро.

Додамо, що Національний банк України наразі не розглядає питання введення в обіг банкнот вищих номіналів.