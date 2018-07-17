Курс долара на міжбанку підвищився до 26,26 грн/долар

Курс дещо знизився до 30,68

Курс долара на міжбанку у продажу 17 липня 2018 року підвищився на 7 копійок - до 26,26 грн/дол, курс купівлі зріс на 7 копійок - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу фактично не змінився і дещо зменшився до 30,68 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 - 26,2600, євро - 30,6666-30,6834грн/євро, російський рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2600

EUR/UAH 30,6666 30,6834

RUB/UAH 0,4195 0,4203

Нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750 - 26,1950, євро 30,6692 - 30,6874 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2620,6838 гривні за 100 доларів (-2,6387); 3071,4414 гривні за 100 євро (+17,107); 4,2096 гривні за 10 рублів (-0,0016).