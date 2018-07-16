НБУ на 17 липня зміцнив курс гривні до 26,21 грн/долар

Євро подорожчав до 30,71 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2620,6838 гривні за 100 доларів (-2,6387);

3071,4414 гривні за 100 євро (+17,107);

4,2096 гривні за 10 рублів (-0,0016).

Курс долара на міжбанку у продажу 16 липня 2018 року знизився на 5 копійок - до 26,20 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок - до 26,18 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 30,69 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 липня 2018 року, 11:20 курс долара на продажу знизився на 1 копійку - до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки - до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 13 липня курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,89 гривень за євро.