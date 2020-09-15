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НБУ на 15 марта поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Киев, Вторник 15 сентября 2020 07:45
НБУ на 15 марта поднял официальный курс доллара выше 28 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В последний раз доллар стоил так дорого в разгар коронакризиса

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 28,0003 гривен за 1 доллар (+0,1 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 27,9003 гривен за 1 доллар.

НБУ на 15 марта поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые после острой фазы коронакризиса. Выше официальный курс был только 31 марта - 28,0615 гривен за доллар.

НБУ на 15 марта поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 14 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 сентября справочный курс на уровне 27,99 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 сентября (27,88 грн).

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.

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